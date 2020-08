Venerato:” La Fiorentina si fionda su un giocatore del Napoli”

Se dovesse arrivare un altro centrocampista, il Napoli potrebbe sacrificare Diego Demme. Arrivato appena sei mesi fa, al momento è complicata la sua cessione, ma non da escludere completamente. Anche perché cominciano a spuntare i club interessati. Come riferito dall’esperto di mercato Rai Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli, la Fiorentina sarebbe piombata sul centrocampista ex Lipsia, considerandolo l’alternativa al primo obiettivo Lucas Torreira. Seguiranno aggiornamenti.