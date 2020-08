Venerato: “Il Napoli lavora a 5 rinnovi. Su Gattuso, Milik e Insigne…”

Ciro Venerato, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Insigne ci sarà a Barcellona. Ha un problema osseo, più che muscolare. Quindi meno grave di quello che si aspettava. Con le terapie, che Lorenzo ha già iniziato, e con qualche infiltrazione, ci sarà sicuramente a Barcellona.

Confermo che Llorente è convocato per la sfida al Barcellona e sarà la prima alternativa a Mertens.

Lozano? Ha le caratteristiche del tipico contropiedista. Contro un Barcellona stanco, nel secondo tempo, può dire la sua.

Milik ormai non rientra più nei piani del Napoli. Non ci sono state trattative negli ultimi mesi perché il giocatore ha altre idee. Il divorzio è reciproco.

Per il rinnovo di Insigne ancora non ci sono novità e penso che fino a dicembre non ci saranno vertici importanti, ma al massimo colloqui informali, come si fanno sempre. Da gennaio in poi si potrebbe iniziare a discutere di un possibile rinnovo di Insigne.

Il Napoli nel frattempo chiuderà 5 rinnovi: Zielinski, Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, e ci sarà un premio per Elmas.

Hysaj? Al momento il suo rinnovo non rientra in agenda.

Osimhen? Credo Osimhen potrà presentarsi in ritiro con il Napoli, anche prima del tesseramento. Avrà copertura assicurativa e l’ok del Lille.

Gattuso? Gennaro è un uomo atipico. Rino ha dato disponibilità a De Laurentiis al prolungamento per un anno o due, alle stesse cifre. Mi sembra giusto non mettergli penali di alcun tipo”.