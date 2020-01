Venerato:” Escludo che Mertens vada via a gennaio”

Venerato a Rai Sport:” Il Napoli è sotto tiro del Chelsea per Mertens. Infatti la squadra londinese ha presentato un’offerta di 67 milioni più bonus. Il Napoli sta tentando di fare rimanere il folletto belga a Napoli Non solo ha proposto il rinnovo ma gli offre un contratto a premio se firma. DeLa e Chiavelli hanno offerto 1,2 milioni di Euro se dovesse firmare il rinnovo.Io, personalmente escludo che Mertens vada via a gennaio.