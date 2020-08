Venerato:” Ecco chi può essere il sostituto di Allan”

Il Napoli aspetta la cessione di un centrocampista per completare il reparto. Nel corso di Kiss Kiss Napoli Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai ha parlato dei possibili movimenti in mediana: “Jordan Veretout come erede del partente Allan è un’operazione difficile.

Bisogna aspettare un nuovo vertice in casa giallorossa, la nuova società americana probabilmente riconfermerà Fonseca e dopo avrà bisogno di portare a casa delle plusvalenze. Il Napoli in quel ruolo valuta sempre Dominik Szoboszlai anche se lo considera un po’ troppo offensivo. Poi c’è il norvegese classe ’93 che gioca nell’Az Alkmaar in Olanda, Fredrik Midtsjo. E’ visto come soluzione estrema da Gattuso, costa 10 milioni. Fu proposto al tecnico del Napoli 6 mesi fa dallo scouting azzurro, sarebbe una soluzione tampone“.