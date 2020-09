Venerato:” E’ lotta tra sceicchi per Koulibalky!”

La prossima settimana sarà fondamentale per l’addio di Kalidou Koulibaly. A riferire le ultime sul difensore senegalese è Ciro Venerato, giornalista Rai, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Fali Ramadani, agente del calciatore, ha un accordo col City da 12mln netti per 5 anni. Per la cessione si arriverà ad un cifra tra i 70/75mln con il Napoli che dovrà riconoscere a Koulibaly un bonus d’addio tra 1 e 2mln. Nel frattempo c’è stato un colloquio tra De Laurentiis e Leonardo del Psg, il club francese è disposto a pareggiare l’ingaggio proposto dagli inglesi. Il giocatore preferisce ad oggi il City, ma dopo questa chiacchierata i parigini sono in corsa.