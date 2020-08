Venerato:” E’ fumata grigia per il rinnovo di Gattuso!”

Venerato alla Domenica Sportiva edizione estate fa il punto sul rinnovo di Gattuso al Napoli:” Premesso che i rapporti umani tra il presidente DeLa e Gattuso sono buoni, il rinnovo del mister del Napoli non è stato ancora firmato. Infatti ci sono alcuni punti ancora in sospeso. Il mister vorrebbe firmare alle condizioni economiche della società ma vorrebbe eliminare le numerose clausole sul contratto. Viceversa la società ed il presidente DeLa vorrebbe allungargli il contratto ma facendo rispettare le clausole. Se ne riparlerà in tempi migliori.”