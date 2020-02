Varriale critica Giua: “Non si capisce perché su Ronaldo fosse rigore mentre su Milik no”

Enrico Varriale, vice direttore di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Giua durante Napoli-Lecce commette un grande errore, soprattutto un atto di presunzione. L’errore è stato enfatizzato dal fatto che Giua avesse concesso un rigore alla Juventus durante la gara contro il Genoa, rigore molto dubbio. Oggi il calcio è diventato molto veloce e i giocatori sono maliziosi quindi diventa difficile giudicare ma a questo punto bisogna avere un metro di giudizio univoco e identico per tutti. Non si capisce perché su Ronaldo fosse rigore mentre su Milik, invece, no. Il Napoli ha degli alti e bassi. Mi pare che questa squadra abbia un problema di testa. Il Napoli, pur con sfortuna, ha dimostrato di non avere quella grinta o quella determinazione necessaria per ribaltare una partita, come ha fatto l’Inter contro il Milan. Era una partita troppo importante per la classifica e il Napoli non poteva lasciare il campo durante un match del genere. Il Napoli ha bisogno di ripartire, ha bisogno di darsi degli obiettivi non solo a breve termine ma anche a lungo termine. Non si possono solo giocare bene le partite che danno determinati stimoli, come quelle con Juventus, Liverpool. Una squadra che punta a raggiungere grandi obiettivi, che ha una rosa importante come quella del Napoli, ha il dovere di dare sempre il massimo in tutte le partite. La cattiveria agonistica e la capacità di reazione va vista in tutte le partite”.

