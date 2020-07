Valerik e Irrati , se li conosci li eviti!

Ieri l’arbitro Valerik è riuscito nell’impresa di rovinare il Napoli. Ha arbitrato a senso unico favorendo il gioco di calci e non calcio dei nero azzurri . Ha omesso di ammonire Barella più di una volta favorendo il suo gioco duro ed antisportivo.Ha evidentemente e scientificamente condannato il Napoli alla sconfitta confermando una certa allergia ai colori azzurri.I capolavori li ha compiuti quando ha deciso erroneamente ed in malafede di non concedere due rigori che sono palesi agli occhi di tutti telespettatori ad eccezione dell’arbitro e del Var.Il primo episodio è Il fallo di gomito di Candreva che è simile al rigore concesso alla Juve . L’unica differenza è che il Napoli non veste panni non colorati. Quindi l’ arbitro ed il VAR che aveva nell’ Irrati furioso e borioso il suo primo giudice, non hanno reputato da rigore questo intervento che con le nuove regole è sacrosanto. Lo show continua quando Barella compie l’ennesimo fallo. Questa volta non a centrocampo ma in area di rigore nero-azzurra. Anche questa coppia ” Atttenti a quei due ” Valerirrati stecca alla scala del calcio di nuovo. Infatti le immagini confermano che il fallo c’è ed avviene in area di rigore. Inoltre c’è ammonizione di Barella. Quest’ultimo che era rimasto impunito per tutta la partita subisce un ‘ ammonizione cumulativa. Se fosse stata concessa la prima ammonizione Barella sarebbe stato espulso. In conclusione non solo solo i non colorati ad avere una squadra arbitrale favorevoli ma anche l’Inter è beneamata dagli arbitri.