Una nuova scoperta per il Tumore del Colon retto nella donna

I ricercatori del AIR.C coordinati dal professor Moschetta hanno fatto una scoperta su un ormone presente nel Colon Retto della donna che avrebbe una funzione protettiva Tale ormane si chiama FGF19. A parlarne via Skype a “Uno Mattina” programma di punta di Rai 1 ,è il prof Moschetta .Ecco le sue parole: Abbiamo dimostrato l’importanza dell’ormane FGF19 nella protezione dall’infiammazione intestinale. Questo ormone la cui sigla sta per Fibroblast Growth Factor19 è stato identificato qualche anno fa dal nostro gruppo di ricerca in collaborazione con altri gruppi americani. Questo ormone protettivo viene prodotto dall’intestino in seguito all’ingestione di nutrienti specifici e segnala la fine della digestione. Inoltre regola la produzione di bile e una serie di processi metabolici molto importanti, tra cui il metabolismo di grassi e zuccheri”. FGF19, attraverso l’invio di segnali volti a ridurre la produzione epatica di acidi biliari, innesca una serie di meccanismi che concorrono a combattere gli stimoli infiammatori. Questi meccanismi includono sia l’inibizione dei processi attivati dalle cellule immunitarie sia la vantaggiosa regolazione di un elemento chiave per la salute dell’intestino: il microbiota.