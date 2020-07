Un arbitro portafortuna per Napoli-Udinese.

L’arbitro di Napoli -Udinese sarà Chiffi di Padova Questo arbitro è lo stesso che il 25 novembre del 2018 arbitrò la sfida tra Napoli e Chievo In questa partita l’arbitro non assegnò due rigori al Napoli. Entrambi i rigori erano netti Uno per fallo su Callejon ed un altro per fallo su Zielinski.

Ecco il comunicato del Napoli calcio al riguardo