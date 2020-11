Un altro schiaffo per il Napoli: in arrivo il deferimento!

Ancora guai per il Napoli di De Laurentis. L’edizione odierna di Repubblica riporta che a breve il procuratore federale Giuseppe Chiné potrebbe chiudere l’inchiesta aperta per accertare eventuali violazioni del protocollo sanitario da parte del club azzurro lasciando chiaramente intendere che arriverà il deferimento alla Disciplinare. Il Napoli dovrà quindi difendersi in aula e questo sarebbe un procedimento parallelo rispetto alla decisione del Giudice Sportivo poi confermata in appello.

Il Procuratore assegnato valuterà quindi se archiviare il caso o se procedere con un processo sportivo nei confronti del Napoli. Di certò peserà non poco le motivazione del ricorso respinto dalla Corte di Appello Federale dove si è parlato di “slealtà sportiva”. La squadra del patron De Laurentis rischia quindi di essere processata con una accusa ancora più grave della sola violazione al protocollo sanitario.