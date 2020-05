Ultim’ora:”A Napoli s’innalza una colonna di fumo!”

Una colonna di fumo s’è innalzata in un pomeriggio assolato di inizio maggio. La colonna di fumo molto alta ha suscitato paura e sgomento nella città partenopea. Il fumo potrebbe provenire dalle balle d’immondizie e di gomme bruciate.Il rogo è divampato in via Ferrante Imparato, ad angolo con via delle Brecce, nei pressi di un ex campo Rom. Come si vede dall’immagine la colonna di fumo risulta essere molto pericolosa e lunga. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo con l’ausilio della polizia municipale. Indagano i carabinieri .A dopo per gli aggiornamenti su Persemprenapoli.