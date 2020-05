Ultime Sky:”Zielinski-Napoli. Non c’è ancora la fumata bianca”

La trattativa per il rinnovo di Piotr Zielinski ha contorni ben definitivi e da parte del Napoli c’è un importante fiducia di fondo. A riportarlo è Sky Sport, che informa come comunque ci siano ancora alcune cose da sistemare. E bisognerebbe farlo abbastanza in fretta, visto che le concorrenti nell’ombra non mancano. Il centrocampista polacco si è messo ben in mostra ed è appetito da altri club.