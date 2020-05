Ultime Sky:”Gattuso-Napoli insieme per continuare a ringhiare”

Gennaro Gattuso e il Napoli, avanti insieme. Fino al 30 aprile, ieri, l’allenatore azzurro poteva esercitare la clausola per liberarsi ma non l’ha fatto e anche il club è sulla sua stessa lunghezza d’onda. Si sistemerà l’accordo, appena sarà possibile. Si discuterà, insieme. Si proverà a rinnovare il contratto per poi aprire definitivamente un nuovo ciclo.

I CAMBIAMENTI PER IL CICLO GATTUSO – La volontà del Napoli, dunque, è quella di incentrare il nuovo progetto tecnico sul tecnico calabrese, chiamato alla prima grande sfida lunga della sua carriera. Con una squadra più giovane rispetto ad ora (e al recente passato) e un monte ingaggi più basso. Ma, soprattutto, con una squadra sempre competitiva e costruita ad hoc per Rino. A riportarlo è Sky Sport.