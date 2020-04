Ultime Sky Sport:” A Castel Volturno era tutto pronto per la ripresa”

Non c’è una posizione ufficiale del Napoli alle parole del ministro Spadafora, anche se Aurelio De Laurentiis è uno di quelli che ha spinto per riprendere

Non c’è una posizione ufficiale del Napoli alle parole del ministro Spadafora, anche se Aurelio De Laurentiis è uno di quelli che ha spinto per riprendere la preparazione. Del resto è tutto pronto a Castel Volturno con l’albergo adiacente che farà diventare le camere tanti mini-spogliatoi, pronti anche i test. Il club – riferisce Sky Sport – è in attesa di capire se il 18 si potrà ripartire e le indicazioni ai giocatori sono di rispettare ancora le norme ed il protocollo, impedendo ai giocatori di allenarsi nei parchi anche per evitare problemi assicurativi in caso di infortuni. Non resta che attendere l’evoluzione della situazione fino al 18 maggio per capire se si potranno riprendere gli allenamenti