Ultime Sky:” Ancora indecisione sulla ripresa della serie A”

Alciato inviato di Sky Sporta dalla sede della Federcalcio Gioco Calcio Italiana ha riportato le ultime sulla riunione tenutasi oggi tra il presidente Gravina, la commissione istituita dalla FIGC e la commissione tecnico scientifica istituita dal governo. ” Ancora indecisione sullla ripresa del calcio di serie A. La riunione di oggi non ha dato nessun frutto sperato ma neanche il divieto di giocare. Gravina ha parlato al comitato scientifico per valutare se ci fosse la possibilità di giocare o meno. Mentre la commissione tecnico scientifica lasciando la Federcalcio ha detto che manderà un report al ministro Spadafora e Speranza. E’ facile che la palla ora passi tra i piedi del presidente del Consiglio Conte.Quindi al momento regna l’indecisione massima. In serata ci potrebbero essere degli aggiornamenti.