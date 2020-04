Ulivieri:”Chi meglio dei giocatori sono tutelati.Il Covid? Ho paura ma!”

Ulivieri ha rilasciato un’intervista al Mattino In questa parte riferisce le sue sensazioni e le sue paure rispetto a questo virus vigliacco.

Se gli operai possono cominciare a tornare in una fabbrica come mi pare possa avvenire presto, è chiaro che pure i calciatori possono tornare su un campo di calcio. D’ altronde, esiste una categoria meglio tutelata?». Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana allenatori, non è mai stato diplomatico né inizierà adesso che ha compiuto 79 anni. «Ho paura del Coronavirus. Ma il mio vero timore è che questa paura mi rimanga addosso anche quando tutto finirà e che cambierà il mio modo di vivere».