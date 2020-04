Ulivieri:” Bisogna riprendere per ridare una gioia all’Italia”

Renzo Ulivieri, ex mai rimpianto allenatore del Napoli e presidente dell’Associazione Allenatori italiani , ha rilasciato un’intervista al Mattino. In questo stralcio riportata dall’edizione odierna del giornale napoletano ha fatto un appello alle istituzioni calcistiche e non affinchè si riprenda il campionato.Ecco le sue parole.

Ulivieri, la stessa paura che ha il calcio?

«Se gli scienziati, le autorità sanitarie, diranno che si potrà tornare ad allenarsi, è giusto che nessuno si tiri indietro. Capisco la preoccupazione, capisco tutto, leggo dei timori di molti:ma se si seguiranno le indicazioni dei medici, sarà possibile riprendere la stagione. E per la gente vedere le partite sarà una gioia, anche per tutto quello che sta ancora passando. Se ci sono le condizioni per riprendere, il calcio deve riprendere. Anche per una questione psicologica o sociale. Ed è il prezzo che deve pagare per la sua popolarità. Ed è un bene che si continui a sperare che la serie A possa tornare…».