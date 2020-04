UItim’ora Sky:” L’assemblea della lega di serie A ha deciso così”

Oggi si è riunita l’assemblea della lega calcio italiana di serie A. In questa riunione si è deciso all’unanimità che la stagione calcistica 2019-20 deve essere portata a termine. L’assemblea delle 20 squadre ha deciso che bisogna continuare nel massimo della sicurezza possibile per tutti giocatori e allenatori e per tutti gli staff, rispettando i protocolli stabiliti dalla commissione medica istituita dal presidente Gravina. Adesso la palla passa al Ministro dello Sport e Spettacolo Spadafora e soprattutto al Ministro della Salute Speranza che probabilmente nella giornata di domani analizzeranno il protocollo messo a punto dalla federazione gioco calcio italiana con l’approvazione della commissione medica.