Ugolini: Insigne ha giurato amore eterno al Napoli”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione di Lorenzo Insigne: “Credo per il rinnovo di Insigne non ci siano problemi, il giocatore ha dimostrato la volontà di restare ed è legato al nuovo progetto tecnico con Rino Gattuso. Il presidente ha sempre detto che Insigne è una bandiera del Napoli. Se non dovessero arrivare offerte monstre da far vacillare il Napoli, non vedo perchè non si possa trovare un accordo”