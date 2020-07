Ugoini:” Situazione Covid 19 in Catalogna pericolosa!”

Ugolini inviato al San Paolo di Sky Sport 24:” La squadra azzurra si sta preparando alla grande sfida dell’8 agosto. Sfida con il Barca che potrebbe giocare a campo neutro. Infatti la situazione Covid 19 in Catalogna è ancora preoccupante, Il Napoli e Gattuso in primis si stanno informando sulla situazione sanitaria.Si potrebbe se le condizioni sanitarie restassero severe, giocare Barcellona -Napoli in campo neutro. napoli