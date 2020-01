UFFICIALE – Matteo Politano è del Napoli! C’è anche il tweet di ADL

Matteo Politano è un nuovo giocatore del Napoli.

Mancava solo l’ufficialità, ora è arrivata anche quella con il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis. Matteo Politano è un nuovo calciatore del Napoli.

Dopo le visite mediche svolte nella giornata di ieri, oggi è arrivata anche l’ufficialità del passaggio del giocatore classe ’93 in azzurro con l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis su Twitter, dopo la trattativa messa in atto con l’Inter. Politano approda all’ombra del Vesuvio in prestito per 18 mesi per 2,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni più altri 2 di bonus, legati al raggiungimento dell’obiettivo della Champions e alle presenze. Politano vestirà la maglia numero 21 e percepirà un ingaggio di 2.2 milioni più 300 mila euro di premi facilmente raggiungibili.

