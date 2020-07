Udinese – Juventus : Formazioni ufficiali

Notte da match point Scudetto per la Juventus. In casao di tre punti alla Dacia Arena contro l’Udinese, la formazione di Maurizio Sarri sarebbe campione con tre turni d’anticipo. Queste le formazioni scelte dal tecnico toscano e da Luca Gotti per la sfida delle 19.30.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelarr; Okaka, Nestorovski.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.