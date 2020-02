Tuttosport:”Rientra il colosso Kalidou”

Rino Gattuso non intende sottovalutare il Lecce e domani scenderà in campo solo chi è al 100%. Per questo non dovrebbe esserci Allan – secondo quanto scrive quest’oggi Tuttosport – visto che il brasiliano non dà garanzie sulla tenuta per 90 minuti. Al suo posto potrebbe essere riproposto Lobotka, con Demme al centro e Zielinski mezzala sinistra. Sta bene invece Koulibaly che si riprenderà il suo posto in difesa.