Tuttosport:”Milik è in pole per sposare la vecchia signora!”

Viste le difficoltà per arrivare a Mauro Icardi, in casa Juventus il nome in pole position per l’attacco è quello di Arkadiusz Milik. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui la valutazione di 40 milioni che ne fa Aurelio De Laurentiis potrebbe essere rivista, dal momento che il contratto del bomber polacco scadrà appena un anno dopo. E può cambiare persino la formula: in casa Juve c’è l’idea di un prestito o l’inserimento di una contropartita come Cristian Romero, difensore appena acquistato dal Genoa.