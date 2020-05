Tuttosport:”DeLa è stato perfetto!”

Tutto organizzato al meglio in casa Napoli per la ripresa dei lavori a Castel Volturno nella giornata di domenica. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport: “Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha lasciato nulla al caso e, dalla sanificazione di tutta la struttura alla consegna del materiale tecnico presso il domicilio di tecnici e calciatori, oltre a due tamponi in 72 ore risultati tutti negativi, il Napoli si è attenuto in maniera capillare alle prescrizioni volute dal Governo ed ha confermato di essere club all’avanguardia nel panorama calcistico nazionale”.