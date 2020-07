Tuttosport:” Non basta al Napoli Petagna per avere Belotti”

Il Napoli vuole Osimhen ma non rinuncia a valutare le alternative per l’attacco. Tra queste c’è anche Andrea Belotti, il Gallo, bomber del Torino. L’edizione odierna di Tuttosport fa sapere che, parlando dello scambio possibile con Petagna, questa opzione verrebbe valutata dai granata solo con conguaglio a favore del Torino. C’è un altro nome accostato ai granata: è quello di Lasagna. Ma entrambi, Petagna e la punta dell’Udinese, sarebbero complementari a Belotti e certamente non i principali sostituti. Ci vorrebbe ben altro per rimpiazzarlo, nel caso, senza rimpianti.