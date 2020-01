Tuttosport:” Il Napoli vola in Grecia per prendere un terzino sinistro”

Nelle ultime ore s’è riscaldata la pista che porterebbe a Leonardo Koutris. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il Napoli – che sta valutando di acquistare un terzino sinistro in virtù delle condizioni di Ghoulam che non danno garanzie – ha inserito anche il giocatore dell’Olympiacos tra i vari nomi al vaglio. Il club greco lo valuta appena 5 milioni di euro e il calciatore gode della stima di Gennaro Gattuso, che conosce il calcio greco per il suo passato all’Ofi Creta.