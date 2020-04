Tuttosport :” Il Napoli è pronto alla fase 2 Ecco il programma”

Il Napoli non si farà trovare impreparato alla fase 2. Lo annuncia Tuttosport, che spiega come già da oggi calciatori e tecnici riceveranno a casa, con appuntamenti scaglionati, la visita degli infermieri che praticheranno il tampone ed effettueranno il prelievo del sangue per i test sierologici.

Come si legge sul quotidiano gli esami saranno ripetuti ogni tre giorni e serviranno per censire in maniera capillare lo stato di salute di tutte e 50 (circa) le persone che gravitano intorno alla squadra, in previsione del ricongiungimento che si avrà dal 18 maggio per iniziare il lavoro di gruppo.