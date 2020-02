Tuttosport:” Gattuso mette in allerta il Napoli

Si avvicina la sfida con il Lecce e mister Gattuso mette in allerta la squdra in vista della sfida contro i salentini. La notizia è riportata quest’oggi da Raffaele Auriemma su Tuttosport.

“Ragazzi, facciamo attenzione a questo Lecce”nche ieri, nella seduta in palestra, il tecnico ha spiegato le ragioni che lo portano a non sottovalutare l’avversario, che domani arriverà al San Paolo con più esperienza rispetto all’andata. La concentrazione dovrà essere la stessa delle sfide alle big del campionato per evitare quegli errori pagati finora sempre a caro prezzo