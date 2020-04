Tuttosport:” Ecco come il Napoli tornerà a Ringhiare dal 18 maggio”

Tuttosport:” Ecco come il Napoli inizierà ad allenarsi dal 18 maggio”

Dal 4 maggio sarà finalmente possibile allenarsi sui campi di Castelvolturno. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega come dovrebbe svolgersi il lavoro del Napoli in questa fase dove saranno consentiti solo allenamenti individuali.

“Essendo in numero di tre – si legge – si può prevedere il lavoro quotidiano per 6 calciatori (due per campo) che avranno a disposizione un membro dello staff tecnico per l’attività. I calciatori arriveranno singolarmente al centro tecnico, dove lo spogliatoio resterà ancora chiuso. Ogni atleta dovrà presentarsi con addosso già gli indumenti da lavoro, così da spostarsi direttamente sul campo e al termine dell’attività se ne tornerà a casa per la doccia”.