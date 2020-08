Tuttosport:” C’è un asse di mercato sulla Roma-Napoli!”

La Roma vuole Milik e pensa a Maksimovic, il Napoli punta Under e Veretout. Interessante intreccio di mercato col club azzurro che per il polacco chiede Under più 20 milioni, a prescindere dalle valutazioni dei cartellini. Ma in questo momento, spiega Tuttosport, la problematica principale è legata alla volontà di Milik, che continua a pensare alla Juventus, nonostante la squadra di Pirlo abbia ormai scelto Dzeko come nuovo terminale offensivo.