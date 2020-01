Tuttomercatoweb:” Il Lipsia libera Demme”demme

Tutto pronto per Diego Demme al Napoli. Le visite mediche del regista classe 1991 con la formazione azzurra sarebbero praticamente già fissate. Come riferisce la redazione di Tmw, il Lipsia non si sarebbe fatto trovare impreparato alla cessione del centrocampista, i tedeschi hanno praticamente chiuso per Benjamin Henrichs del Monaco. Terzino ma trasformatosi col tempo in mediano e regista, sta per lasciare Montecarlo per andare al Lipsia per 25 milioni di euro.