Tutto quello che c’è da sapere sul virus Killer Corona virus disease 19 (COVID-19) è il nome di una patologia, che tradotto dall’inglese significa letteralmente malattia da coronavirus, dove 19 sta per 2019, ovvero l’anno in cui è stata identificata.1 Questa malattia è causata da un virus appartenente alla sottofamiglia Orthocoronavirinae (noti anche come coronavirus) della famiglia Coronaviridae. Essendo la patologia causata da un nuovo ceppo di questi coronavirus, il nome temporaneo inizialmente assegnatogli è stato 2019-nCoV (che sta per novel, cioè nuovo, coronavirus del 2019). Successivamente, studi di genomica comparativa (cioè confronto del materiale genetico di questo virus con altri noti) ne hanno permesso la classificazione (tassonomia).2 In particolare, è stata riconosciuta una elevata similarità genetica con il già noto SARS-CoV, coronavirus causa della epidemia di SARS (Severe acute respiratory syndrome, cioè sindrome respiratoria acuta grave) avvenuta nel 2003. Per tale ragione, al temporaneo 2019-CoV è stato attribuito il nome di SARS-CoV-2. Come è fatto?

Il virione, ovvero la forma infettiva del virus quando si trova al di fuori delle nostre cellule, è costituito da un involucro esterno, il pericapside (detto anche envelope). All’interno di questo è custodito il materiale genetico del virus, sotto forma di un RNA a singolo filamento positivo. L’importanza di questo singolo filamento risiede nel contenere tutte le informazioni necessarie per produrre i pezzi, e su come assemblarli, affinché un’altra copia del virus possa essere generata (una sorta di manuale di istruzioni completo). Tuttavia, il virus non è in grado di riprodursi autonomamente, ma ha bensì bisogno di essere ospitato da una cellula (detta cellula ospite) di cui sfrutta ambiente interno e risorse.

Come funziona? In breve, un virione riconosce una cellula, penetra all’interno di questa, svolge la propria replicazione (cioè crea tante copie di sé stesso, si moltiplica), e infine abbandona la cellula. Questa cellula ospite, che si definisce in questo caso infetta, come conseguenza all’attacco da parte del virus andrà incontro a una serie di complicanze e disfunzioni, alla base della malattia.