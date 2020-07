Turn over massiccio per il Napoli che scende alla Scala del calcio

Gattuso per scelta propria o per far riposare qualche top player e anche a causa dell’infortunio di Manolas,ha deciso di compiere un turn over massiccio, Il Napoli si schiera con:

Meret, Hysaj ,Maksimovic,Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Demme, Zieliski , Politano. Milik , Insigne

A disp. Ospina, Karnezis, Malcuit, Allan, Callejon, Fabian Ruiz, Lozano, Luperto, Di Lorenzo, Ghoulam, Younes, Lobotka. All. Gattuso.