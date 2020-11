Tuia: “Morata si è innervosito da solo”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Alessandro Tuia, difensore del Benevento: “Non so cosa volesse Morata da me, si è innervosito da solo. Forse è il momento poco felice che stanno vivendo e stavano pareggiando contro un grande Benevento. Ripresa dopo lo Spezia? Niente di straordinario, la sosta ci ha aiutato a riflettere, vittoria con la Fiorentina e pari con la Juventus chi ci dava per morti si è ricreduto. Ci dobbiamo mettere qualcosa in più per il risultato finale. Il gruppo ha sempre avuto fame. Entro con la difesa a 3? Si, è consapevole che possiamo interpretarlo nel modo giusto, anche quando l’avversario pressa molto. La fortuna non mi ha mai assistito molto nella mia carriera con gli infortuni, ma non ho rimpianti. Parma scontro diretto? Non c’è ancora chi andrà a lottare per la salvezza, la nostra corsa è su noi stessi. Ci sono squadre sotto di noi che hanno fatto un campionato sotto tono finora e noi abbiamo dimostrato sabato che possiamo far punti con tutti. Letizia ha dedicato il gol alla sua compagna Martina ed ovviamente a Maradona. Inzaghi fa ancora gol in allenamento! Ancora la vede la porta! Salernitana la seguo sempre, spero di tolgano soddisfazioni: pubblico caldo in tutta la Campania, chi gioca qui è un privilegiato rispetto a chi gioca al centro nord”.