Tris dell’Inter che affonda il Genoa e fa tremare la Juve

Genoa –Inter è una sfida tra chi aspira a mettere in difficoltà la Juve, l’Inter e chi invece ha disperatamente bisogno di punti. Infatti la squadra del Genoa deve vincere per allungare in classifica e distanziare il Lecce nella corsa alla salvezza. Durante il primo tempo l’Inter sembra avere più voglia di vincere del Genoa La squadra di Conte attacca per dimostrare non solo di essere viva ma che il campionato non è finito. Il Genoa attende e poi riparte. La prima azione è di Pinamonti, colpo di testa è alto. Al 22’ azione di contropiede dell’Inter che Brozovic su assist di Lukaku sciupa. Al 33’ Lukaku porta in vantaggio i nero-azzurri. Cross dalla sinistra di Biraghi, Lukaku che sovrasta Zapata e segna di testa. Il primo tempo finisce 0-1 per l’Inter. Alla fine del primo tempo punizione di Chiachiello che sfiora il goal. Nel secondo tempo il Genoa entra con un altro piglio ma è l’Inter a sfiorare il raddoppio Al 69’ cross di Moses e Boja Valerio sciupa un’occasione d’oro. Al 81’ Zapata vuole fare il Lukaku ma il suo colpo della disperazione di testa va alto. Goal mangiato, goal subito. Cross di Moses che Sanchez di piatto ribadisce in rete dopo aver colpito la traversa. Genoa –Inter 0-2, C’è tempo anche per il tris dell’ Inter. Lukaku s’invola in area genoana e trafigge Perin La vittoria dell’ Inter mette in crisi sia i rosso-blu che i bianconeri di Sarri che ora tremano. I rosso-blu ora devono sperare che il Lecce perda con altri rosso-blu a Bologna mentre l’Inter aspetta il regalo dall ’ex allenatore Ranieri che nel posticipo affronta i bianco-neri di Sarri a cui potrebbe essere indigesto il finale di campionato. I non colorati devono vincere se no….! E in questo campionato stra tutto ci sta.