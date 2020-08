Trevisan: “Il Napoli deve fare la partita della vita!”

Il Napoli al Camp Nou,con Demme l’equilibratore, Manolas che ha già punito la squadra del Barcellona e con Insigne che ha recuperato, vuole fare un impresa molto difficile. Il Barcellona non perde in casa dalla sfida con il Bayern Monaco. La squadra azzurra per passare il turno deve fare la partita della vita. Ecco la partita della vita della vita e perfetta.trevisan