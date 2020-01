Tra il maestro Ranieri e l’allievo De Zerbi è solo pari

Allo stadio Marassi di Genova si affrontano la Samp di Ranieri e il Sassuolo di De Zerbi. Sampdoria -Sassuolo è una partita che interessa il Napoli visto che dopo la sfida delle sfide contro la Juve la squadra azzurra dovrà affrontare al Marassi di Genova la Sampdoria. C’è una sfida nella sfida Infatti i due tecnici sono l’espressione di due generazioni. Il maestro Ranieri affronta l’allievo De Zerbi. La Samp si dispone sul campo con un 4-4-2 classico. I terzini sono ….mentre i centrali sono il neo acquisto Tonelli e Cooley .A centrocampo è costituito da destra a sinistra da Gaston Ramirez sia in fase offensiva che in quella difensiva, Trosky, Ekdal e Linetti. In attacco “allegria” Gabbiadini e Quagliarella. Il primo temo è caratterizzato da tanta noia e poche azioni degne di nota. L’unica cosa da annottare sul tabellino della partita è l’espulsione di Peluso. Gabbiadini sembra tuffarsi ma l’arbitro espelle Peluso per fallo da ultimo uomo anche se non sembra dalle immagini. Nel secondo tempo il ritmo della partita cambia. La sfida diventa molto vibrante. L’azione più pericolosa la crea il Sassuolo. Bogà entrato in area di rigore scocca un tiro che il portiere doriano devia sul palo. La Samp si sveglia ma trova sulla sua strada sia Obiang,l’ex di turno, che recupera palloni su palloni e un grande Conssigli.Il portiere si supera su Gabbiadini al 55’ Al 58’ Quagliarella stop e tira fuori. Il Sassuolo si affida alla vena di Bogà che si defila su lato e poi passa in mezzo all’area dove Locatelli tira fuori.Al 62’ ci prova Tonelli ma il tiro va fuori. Sufficiente la prova del ex giocatore o meglio dire panchinaro del Napoli. Al 68’ Linetty di testa tenta il goal ma Consigli in due tempi para.Dopo venti minuti di confusione totale con squadre allungate. Da segnalare un rigore non dato alla Samp per fallo su Gabbiadini. La sfida tra il maestro Ranieri( che è come quei medici che non fanno stare male ma neanche bene fanno stare-cit Commendatore Sibilia) e l’allievo De Zerbi finisce 0-0 Un pari che non mette e non toglie niente a nessuno.