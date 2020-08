Totti mette a segno due colpi

Francesco Totti si appresta a mettere a segno il due colpi tra i grandi in qualità di proprietario di un’agenzia di procuratori. Il primo accordo con un calciatore di Serie A dovrebbe riguardare Gianluca Caprari, attaccante in cerca di squadra dopo mezza stagione passata in prestito al Parma dalla Sampdoria.

In realtà Radiomercato parla di un altro nome, ancora migliore, per chiudere il cerchio: sembra, infatti, che anche Piotr Zielinski diventerà un assistito dell’agenzia di Totti. Un risvolto di cui si vocifera già da diverso tempo, e che sembra essere pronto a trovare concretezza proprio nelle prossime ore.