Totti a Castel Volturno:” Forza Napoli a Barcellona!”

Francesco Totti è stato oggi in visita a Castel Volturno, dove ha avuto modo di salutare l’amico Rino Gattuso ma anche tutta la squadra azzurra, in vista dell’impegno in Champions contro il Barcellona. Le telecamere di Sky Sport lo hanno intercettato, riuscendo anche a strappare qualche dichiarazione: “Energia ad Insigne? Certo. Napoli a Barcellona? Spero io e tutta Italia. Roma a Siviglia? Soprattutto! Zaniolo? Pallone d’oro è lunga, deve dare continuità a quello che sta facendo. Gattuso? L’ho trovato in forma, alla grande