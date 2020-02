Toro richiama Mazzarri! Non è lui il problema”

Il Torino ritorna allo stadio Olimpico dove l’ultima volta hanno preso 7 goal dall’ Atalanta. La squadra granata ritorna senza il suo condottiero Walter Mazzarri, che è stato praticamente esonerato dal presidente Cairo. La squadra avversaria è la Sampdoria che viene dalla sconfitta casalinga contro il Napoli. La partita è condizionata inevitabilmente dai risultati precedentemente raggiunti. Il primo tempo è di una noia mortale. L’unica azione è una conclusione pericolosa di Linetti. Il secondo tempo il Torino scende in campo con il piglio di un tempo. La notizia più clamorosa è il goal di Verdi su assist di Berenguer. La partita del Toro finisce qua. La Samp piano piano prende campo. I doriani affidano la la loro rimonta alla classe di Gaston Ramirez e di Quagliarella. Il pareggio arriva al 70’ con una magistrale punizione di Gaston Ramirez. 1-1. Ma il peggio deve ancora arrivare. Al 74’ Gaston Ramirez raddoppia su assist di Quagliarella. La debacle arriva al 78’ quando Izzo atterra Quagliarella. Per Valerik è rigore ed espulsione per Izzo. Batte Quagliarella ed è tre ad uno. La partita finisce qui e la Samp sbanca Torino. Il Torino non dimostra alcun miglioramento. La domanda sorge spontanea. Ma era tutta colpa di Mazzarri. Urge richiamare l’ex tecnico del Napoli prima che nella corrida della serie A il Toro subisce la banderirlla definitiva