Toninelli( M5S):” Il MES al tempo del CV19? Una stupidata pazzesca”

Intervistato da SkyTg 24 l’ex ministro delle infrastrutture Toninelli . Argomento il MES: Il MES è nato per aiutare un singolo paese Questa pandemia colpisce tutti i paesi europei Quindi il MES in questo momento è una stupidata ed è un’idea tecnicamente sbagliata, e anche inefficace ed inadeguato. E’ la risposta sbagliata ad un’emergenza per cui il MES era nato