Tommasi a Sky Sport 24:”Un protocollo salva salute non c’è!”

Quest’ unanimità quanto è importante per le sorti del campionato?

E’ una decisione che tiene aperto il campionato e che noi conoscevamo già. Noi siamo concentrati sui protocolli che riguarderebbero gli sport di squadra e vediamo se si riesce ad approntare per permettere ai giocatori di tornare ad allenarsi nei centri sportivi e in forma individuale nella massima sicurezza e poi il 18 ricominciare gli allenamenti di gruppo. Adesso è importante valutare bene il protocollo salva salute dei giocatori per approntare bene la stagione. Adesso è tutto in altro mare.