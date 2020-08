The Telegraph:” Ecco perchè l’Arsenal vuol soffiare Gabriel al Napoli”

Sembra ormai sfumato Gabriel Magalhaes, difensore pronto a trasferirsi all’Arsenal e non al Napoli. In Inghilterrs The Telegraph spiega i motivi che hanno spinto Arteta a volerlo con sé in squadra. Il centrale brasiliano piace perché commette pochi falli – appena tre ammonizioni nell’ultima stagione – e perché avendo grande tecnica è bravissimo nel lancio lungo dalle retrovie a scavalcare il centrocampo, caratteristica che al tecnico dei Gunners piace molto.