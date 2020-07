The Sun:” Ecco chi vuole Messi per il suo Barca”

Indiscrezione clamorosa, quella riportata quest’oggi dalle colonne di The Sun. Secondo il tabloid inglese, Lionel Messi avrebbe chiesto alla dirigenza del Barcellona di sostituire mister Quique Setién con Marcelo Bielsa, fresco di promozione col Leeds in Premier League. A detta della Pulga – si legge – il tecnico argentino sarebbe infatti la soluzione ideale per inaugurare un nuovo ciclo vincente in Catalogna già dalla prossima stagione.

Un presunto interesse che, nonostante non siano ancora stati registrati dei contatti concreti tra il Barça e l’entourage del Loco, potrebbe spingere così il club inglese ad accelerare le pratiche per il rinnovo del suo allenatore.