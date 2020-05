The Daily Telegraph:” I cinesi hanno distrutto le prove!”

Secondo una ricerca condotta dall’alleanza di intelligenza “Five Eyes”, il governo cinese avrebbe deliberatamente nascosto o distrutto prove circa lo scoppio iniziale del Coronavirus. Il documento, ottenuto dal quotidiano The Daily Telegraph in Australia, riporterebbe una serie di sotterfugi commessi da parte della Cina e illustrerebbe innanzitutto come Pechino inizialmente avesse negato che la malattia potesse essere trasmessa tra umani. Non solo, anche che alcuni medici “scomparsi” avessero cercato di avvertire dell’epidemia e che la Cina avesse rifiutato di fornire dei campioni agli scienziati internazionali che cercavano di trovare un vaccino. Le agenzie di intelligence statunitensi stanno conducendo un’indagine su ordine di Donald Trump, che ha chiesto al governo cinese di pagare un risarcimento per la sua presunta negligenza nel consentire alla pandemia di diffondersi in tutto il mondo. Secondo il documento, il lavoro di un team di Wuhan prevedeva la scoperta di campioni di Coronavirus all’interno di una grotta nella provincia dello Yunnan per ottenere la sintesi di Covid-19 derivato da pipistrelli che non poteva essere curato