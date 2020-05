Tgr3R:” Aperti i mercati in Campania ma l’afflusso è poco”

Sono stati riaperti i mercati ambulanti in Campania. A Napoli quasi tutti i mercati hanno ricominciato la loro attività ma purtroppo l’afflusso è stato minimo. Sono stati presi tutte le misure di sicurezza per la loro salute e per la salute di chi non potendo spendere nei grandi magazzini preferiscono spendere in questi mercati. Tuttavia contrastanti sono le reazioni dei mercanti ambulanti. C’è chi preferiva, vista la situazione, rimanere a casa altri si affidano al buon dio e altri sono comunque felici di riaprire. Nel salernitano solo un mercato è stato aperto, quello di Battipaglia. Si spera che le cose migliorano anche per questo settore.La notizia è stata riportata dall’edizione odierna del Tg3 regionale della Campania.