Tgr3: “Non c’è uniformità nei test rapidi tra le regioni!”

Al Tgr3 viene riferito che per quanto riguarda i test sierologici in Italia non c’è uniformità tra le varie regioni. Infatti nel Lazio si partirà a i test sierologici che saranno effettuati tra gli operatori sanitari e le forze dell’ordine e nelle case di cure degli anziani. Il test si baserà su prelievo venoso di base Elisa e Clia nomi che sentiremo molto spesso. La Toscana invece include categorie che riguardano non solo gli operatori sanitari ma anche magistrati e impiegati comunali prevedendo di testare i dipendenti della scuola e quelli dei campi estivi. Il Veneto ed in Emilia Romagna saranno fatti dei test di massa e dove si spinge sullo screening dei laboratori utilizzati. Via libera ai privati ma con la prescrizione medica. Insomma ogni ragione fa da se ma per ottenere il rimborso dallo stato dovrà effettuare test con caratteristiche analoghe a quello scelto dal comitato tecnico scientifico del ministero Il prelievo rispetto alla goccia di sangue non da la cosiddetta immunità di gregge o patente d’immunità. Non sappiamo quanto possa persistere questa risposta anticorpale e quindi anche una risposta protettiva del nostro sistema immunitario. Se è comparso in un periodo molto recente in questa prospettiva” Ecco le parole del prof Locatelli (presidente del Consiglio superiore della Sanità).Intanto ricorrano ai laboratori privati pagando dai 30 ai 50 Euro i test rapidi per ricercare gli anticorpi. Anticorpi che sono rappresentati dall’ IgM che stanno ad indicare un’infezione precedente al virus e le IgG che dicono che c’è stato un contatto antico al contagio Ancora Locatelli:” I test sierologici che possono servire per identificare i pazienti che hanno sviluppato una risposta anticorpale contro il Sars Covid 2 devono rispondere dei criteri di sensibilità e specificità molto elevati