Tegola in casa Napoli:Si ferma un top player!

Gennaro Gattuso perde per infortunio Kostas Manolas. Il centrale greco era finito ko nella giornata di ieri durante l’allenamento individuale

E’ in casa Napoli il secondo infortunio post ripresa allenamenti. Dopo Pau Lopez della Roma, va ko Kostas Manolas della squadra allenata da Gennaro Gattuso. Come riporta il comunicato ufficiale del club azzurro, il difensore greco con un lungo passato proprio in giallorosso ha rimediato “una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra”. Manolas sarà costretto a restare ai box per 4-6 settimane, quindi salterebbe le prime partite di campionato in caso di effettiva ripartenza il 13 giugno.